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Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою
Залужный проверил ОК "Север" — Следим за врагом, готовы дать отпор
Залужный проверил ОК «Север» — Следим за врагом, готовы дать отпор (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184538-zalujnyy-proveril-ok-sever-sledim-za-vragom-gotovy-dat-otpor-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний проінспектував північні області та провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування «Північ». Про це він повідомив 27 червня у Фейсбук.
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Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою
Залужний оцінив зону відповідальності угруповання, де ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордоння Чернігівської та Сумської областей і використовує диверсійно-розвідувальні групи.
Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч, — вказав Залужний.