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Ракурс
Гусева уволили с должности главы «Укроборонпрома» - Зеленский подписал указ

Гусева уволили с должности главы «Укроборонпрома» — Зеленский подписал указ

27 июн 2023, 20:58
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Юрія Гусєва звільнили з посади генерального директора концерну «Укроборонпром» — президент Володимир Зеленський 27 червня підписав відповідний указ.


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Указ № 357/2023 вже оприлюднено на сайті Офісу президента.

Напередодні «Укроборонпром» визнав проблеми з реалізацією ракетної програми. Там зазначали, що за рішенням гендиректора Гусєва підрозділи безпеки концерну цьогоріч у березні-квітні провели перевірку для встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми. Результати надіслали до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України «для вжиття відповідних заходів».

Окрім цього, сьогодні Кабінет міністрів затвердив на посаді нового керівника держконцерну «Укроборонпром» — голову харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна. Це рішення набере чинності 28 червня. Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, очистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборони.

Источник: Ракурс


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