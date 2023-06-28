Задержан корректировщик удара по Краматорску. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n184556-sbu-zaderjala-korrektirovschika-raketnogo-udara-po-kramatorsku.html

Ракурс

Ракетний удар росії по Краматорську 27 червня коригував агент ворожих спецслужб.

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Затриманим коригувальником удару виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу зс рф, також відоме як гру. Вчора він отримав наказ з’ясувати, чи працює це кафе й скільки там відвідувачів. Зловмисник зняв на камеру смартфона заклад та припарковані поруч автомобілі. Цей файл він переправив воєнній розвідці рф. Після отримання цієї інформації окупанти вдарили ракетами по кафе, в якому перебували люди. Про це 28 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше він був дистанційно завербований гру, а після вторгнення агента «активували».

Вороги наказували йому збирати розвідувальні дані про місця базування та переміщення ЗСУ у Слов’янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об'єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки ракетами С-300 по Краматорську загинуло вже щонайменше 10 місцевих жителів, серед них — троє дітей. Ще 61 особа отримала поранення різного ступеню важкості.