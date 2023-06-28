Одеського військкома Євгена Борисова звільнили з посади.

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Щодо ймовірних фактів корупції правоохоронці ще збирають докази, зазначили в пресцентрі ОК «Південь».

В ефірі телемарафону Наталя Гуменюк сказала, що заступник Борисова виконуватиме обов’язки начальника територіального центру комплектування, доки «компетентне командування не призначить нового керівника».

Раніше в ОК «Південь» заявили, що начальник Одеського ТЦК виїжджав за кордон на законних підставах.

За словами керівниці пресцентру Сил оборони Півдня, Борисов, надавши всі необхідні документи, «виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування».

Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо, — підкреслила Наталя Гуменюк.

Вона також повідомила, що Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення його від посади.

Згодом звільнити воєнкома в Одесі вимагав від головнокомандувача президент України.

Нагадаємо, що УП у начальника одеського військкомату та його родини знайшла нерухомість і авто в Іспанії на мільйони доларів. Майно було придбане вже під час повномасштабного вторгнення рф.

На матір Борисова в Іспанії зареєстрована вілла за 3 млн євро і електричний мерседес В класу, вартістю $100 тис. У дружини помітили офісне приміщення на головній вулиці Марбельї.

Також в одеського воєнкома з’явився новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року — зареєстрований на тещу.

Борисов у телефонній розмові запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. А після слів про витяги із реєстру сказав, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не «влазить» у ці справи.