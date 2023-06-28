За госизмену приговорили к пожизненному николаевского экс-прокурора, после оглашения приговора его забросали яйцами

https://racurs.ua/n184568-za-gosizmenu-prigovorili-k-pojiznennomu-nikolaevskogo-eks-prokurora-posle-oglasheniya-prigovora.html

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Екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду.

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Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями, повідомляє «Суспільне».

На початку березня 2022 року він надавав російським окупантам інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.

В Офісі генпрокурора пояснили, що обвинувачення просило максимально можливе покарання — довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.