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За держзраду засудили до довічного миколаївського екс-прокурора, після оголошення вироку його закидали яйцями, фото - Суспільне Одеса

За держзраду засудили до довічного миколаївського екс-прокурора, після оголошення вироку його закидали яйцями

28 чер 2023, 17:11
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Екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду.


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Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями, повідомляє «Суспільне».

На початку березня 2022 року він надавав російським окупантам інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.

В Офісі генпрокурора пояснили, що обвинувачення просило максимально можливе покарання — довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Батьки військових, які загинули під час ракетного удару по казармах у Миколаєві. 28 червня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України.

Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.

Германа затримали 4 квітня 2022 року, а 6 квітня відправили до СІЗО. За версією слідства, чоловік передавав росіянам дані про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовці та співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів, результати обстрілів та загальну оперативну ситуацію в регіоні, корегував вогонь по цивільних і військових об'єктах та інформував окупантів про російських військовополонених, яких затримали на Миколаївщині.

Засідання суду відвідували батьки загиблих бійців у казармах в Миколаєві у березні 2022 року. Люди пов’язують смерть своїх рідних з імовірною держзрадою експрокурора.

23 січня під час засідання прокурор заявив, що підсудний передавав інформацію блогеру з росії юрію подоляці — уродженцю Сумщини, який у 2014 році переїхав до росії. Той підозрюється у підтримці та співпраці з державою-агресором, пояснив обвинувач.

Джерело: Ракурс


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