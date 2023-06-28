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За держзраду засудили до довічного миколаївського екс-прокурора, після оголошення вироку його закидали яйцями, фото - Суспільне Одеса
За держзраду засудили до довічного миколаївського екс-прокурора, після оголошення вироку його закидали яйцямиhttps://racurs.ua/ua/n184568-za-derjzradu-zasudyly-do-dovichnogo-mykolayivskogo-eks-prokurora-pislya-ogoloshennya-vyroku-yogo.htmlРакурс
Екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду.
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Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями, повідомляє «Суспільне».
На початку березня 2022 року він надавав російським окупантам інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.
В Офісі генпрокурора пояснили, що обвинувачення просило максимально можливе покарання — довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.
У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України.
Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.
Германа затримали 4 квітня 2022 року, а 6 квітня відправили до СІЗО. За версією слідства, чоловік передавав росіянам дані про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовці та співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів, результати обстрілів та загальну оперативну ситуацію в регіоні, корегував вогонь по цивільних і військових об'єктах та інформував окупантів про російських військовополонених, яких затримали на Миколаївщині.
Засідання суду відвідували батьки загиблих бійців у казармах в Миколаєві у березні 2022 року. Люди пов’язують смерть своїх рідних з імовірною держзрадою експрокурора.
23 січня під час засідання прокурор заявив, що підсудний передавав інформацію блогеру з росії юрію подоляці — уродженцю Сумщини, який у 2014 році переїхав до росії. Той підозрюється у підтримці та співпраці з державою-агресором, пояснив обвинувач.