Російська ракета "Іскандер" зруйнувала піцерію в центрі Краматорська

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Російська ракета «Іскандер» увечері 27 червня зруйнувала піцерію в центрі Краматорська. Загинули десять людей, понад 60 постраждали.

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Серед загиблих — дві сестри 14 років та одна 17-річна дівчина, розповів генпрокурор Андрій Костін.

Серед постраждалих — немовля 2022 року народження, йому вісім місяців.

Як стверджує генпрокурор України, російські війська обстріляли Краматорськ двома ракетами «Іскандер». Спочатку повідомлялося, що удару завдали двома ракетами С-300, зокрема, про це говорив президент України Володимир Зеленський.

Основний удар припав на центр Краматорська. Зруйновано ресторан Ria Pizza, де на той момент перебували десятки людей. Після влучення ракети почалася пожежа. Пошкодження також отримали 18 багатоповерхових та 65 приватних будинків, п’ять шкіл, два дитячі садки, торговий центр, готель та інші будівлі, заявив голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко.

Друга ракета влучила до приватного будинку у селі Біленьке у передмісті Краматорська, де, за даними прокуратури на вечір 27 червня, поранення отримали п’ять місцевих мешканців.

Через ракетний удар по центру Краматорська постраждали троє громадян Колумбії, які перебували в піцерії, повідомляє BBC News Ukrainian з посиланням на організацію Aquanta Ucraina. Це політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес. Вони зустрічалися з українською письменницею Вікторією Амеліною, яка отримала поранення та перебуває у тяжкому стані.

У піцерії також перебував журналіст із Брюсселя Арно де Декер, який розповів про вибух у твіттері. Крім того, у закладі перебувала волонтерка Ліля Трохимець, зазначає телеграм-канал «Правда Геращенко».

Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Краматорську терором із боку російських військ. Кожен такий прояв терору знову і знову доводить і нам, і всьому світу, що росія заслуговує лише одного за результатами всього, що вона наробила, — поразка і трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських вбивць і терористів, — заявив він за підсумками 27 червня.

Після ракетного удару по Краматорську російські ЗМІ та телеграм-канали, які підтримують російське вторгнення в Україну, заявили, що Ria Pizza часто відвідували українські військові, іноземні добровольці та журналісти, повідомляє проект «Обережно, новини». Пропагандистське медіа Readovka стверджує, що в момент ракетного удару у закладі нібито перебували іноземні найманці.

Служба безпеки України повідомила, що «за гарячими слідами» затримала агента російських спецслужб, який коригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська.

Пошуково-рятувальна операція у центрі Краматорська продовжується. Рятувальники припускають, що під завалами можуть перебувати люди. Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Прес-секретар президента рф та воєнний злочинець дмитро пєсков, як завжди, заявив, що російські війська «не завдають ударів по цивільній інфраструктурі».

Удари завдаються по об'єктах, які так чи інакше пов’язані з військовою інфраструктурою, — сказав цей покидьок на брифінгу.

У міноборони рф стверджують, що в Краматорську «уражений пункт тимчасової дислокації командного складу 56 мотопіхотної бригади ЗСУ».

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську.

У Брюсселі назвали ракетну атаку росії по Краматорську черговою демонстрацією терору проти цивільного населення України.