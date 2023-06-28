В россии подтвердили ликвидацию экипажа Ил-22 во время мятежа пригожина

https://racurs.ua/n184572-v-rossii-podtverdili-likvidaciu-ekipaja-il-22-vo-vremya-myateja-prigojina.html

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Влада Іванівської області рф підтвердила, що під час заколоту ПВК «Вагнера» загинув екіпаж літака Іл-22, що базувався в регіоні. Літак збила ППО «вагнерівців» під Воронежем.

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Поділяю гіркоту втрати з сім’ями загиблих героїв. Під час проходження військової служби кожен із них виявив якості справжнього офіцера: доблесть, мужність і самовідданість, вірність присязі — з честю виконавши свій військовий обов’язок. Вічна пам’ять героям, — заявив 28 червня губернатор області Станіслав Воскресенський.

Губернатор не уточнив, скільки військовослужбовців перебували на борту, і не назвав їхніх імен.

Збитий Іл-22 — модифікація турбогвинтового лайнера Іл-18, обладнана різними системами зв’язку для управління військами. Такі літаки використовуються в тому числі як ретранслятори для передачі команд літакам і гелікоптерам, що діють на надмалих висотах. Літній екіпаж літака зазвичай складається із п’яти осіб, а також від двох до чотирьох операторів зв’язку.

Напередодні близький до Міноборони телеграм-канал Fighterbomber писав, що на борту Іл-22 було восьмеро людей. «Воєнкор» Ірина Куксенкова повідомляла про десятьох загиблих членів екіпажу.

Раніше губернатор Псковської області Михайло Ведерніков повідомив, що під час заколоту ПВК «Вагнера» загинули два пілоти вертольота Ка-52.

Сам євген пригожин у розпал свого заколоту говорив, що його найманці «не вбили жодної людини». При цьому вже після закінчення свого маршу він уточнив: жоден солдат не загинув «на землі».

Скільки всього російських військових загинули під час заколоту ПВК «Вагнера», невідомо. За даними «Російської служби Бі-бі-сі», найманцям вдалося збити три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР, два ударні вертольоти — Ка-52 і Мі-35, один військово-транспортний Мі-8, а також літак Іл-22М.

Президент рф володимир путін у зверненні до нації 26 червня згадав льотчиків Міноборони, які «загинули під час заколоту», заявивши, що «мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегли росію від трагічних руйнівних наслідків».