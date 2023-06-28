Премьерка Эстонии анонсировала сюрприз для Украины на июльском саммите по вопросу членства в НАТО

https://racurs.ua/n184571-premerka-estonii-anonsirovala-surpriz-dlya-ukrainy-na-iulskom-sammite-po-voprosu-chlenstva-v-nato.html

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Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО.

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Про це вона заявила 28 червня на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Я впевнена, що єдина дієва гарантія безпеки для України — це членство в НАТО. Однак я не хочу передбачати сюрприз, який буде розкрито на саміті у Вільнюсі, — заявила Каллас.

Зі свого боку, Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери, які зібралися на зустрічі, «прийдуть до єдиного рішення» щодо приєднання України до НАТО.

Для початку будь-якої дискусії щодо вступу до НАТО Україні спочатку потрібно здобути перемогу над рф, заявив генсек Альянсу Столтенберг.

Найтермінове завдання зараз — це зробити так, щоб Україна перемогла як суверенна держава. Головний фокус має бути у забезпеченні перемоги України. І це є попередньою умовою для будь-якої значущої дискусії про членство України, — сказав він на прес-конференції в Брюсселі.

Сьогодні президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа обговорили у Києві з президентом Володимиром Зеленським порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі та питання приєднання України до Північноатлантичного Альянсу.

Україна ж очікує на липневому саміті отримати запрошення до вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.