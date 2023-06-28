Польша отменит ограничение аграрной продукции из Украины - Дуда назвал дату

https://racurs.ua/n184581-polsha-otmenit-ogranichenie-agrarnoy-produkcii-iz-ukrainy-duda-nazval-datu.html

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Польща скасує обмеження аграрної продукції з України після 15 вересня.

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Про це президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції в Києві. Дуда з литовським колегою Науседою 28 червня провів в Україні.

Україна та ЄС мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, що були запроваджені раніше, — заявив Дуда.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейський Союз із 15 вересня скасує обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із президентами Польщі та Литви.

Нагадаємо, що на початку червня Європейська комісія продовжила заборону ЄС на імпорт зернових з України до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії до середини вересня.

Це рішення потрібне, щоб зменшити надлишок пропозиції агропродукції в країнах, які заявляли про збитки на внутрішньому ринку через осідання на ньому дешевшого українського зерна.

Ще торік було очевидно, що, попри світове зростання цін на пшеницю та продовольчі ризики для цілої низки країн, половина українського зерна, яке так важко вивозити з країни, експортується із неадекватним дисконтом.

Дешеве українське зерно, опиняючись на європейському ринку, суттєво знизило прибутки місцевих виробників, вони просто не в змозі конкурувати ані за ціною, ані за кількістю з українським збіжжям.

Тим часом слідом за зерном та полуницею фермери Польщі протестують проти української малини. У Люблінському воєводстві вийшли на акцію протесту з вимогою заборонити імпорт української ягоди.