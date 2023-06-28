Зеленский принял в Офисе президента легендарного сержанта 47-й бригады Валерия Маркуса

https://racurs.ua/n184580-zelenskiy-prinyal-v-ofise-prezidenta-legendarnogo-serjanta-47-y-brigady-valeriya-markusa-foto.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський зустрівся з майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерієм Маркусом

.

Про це глава держави 28 червня написав у своїх соцмережах.

Днями Зеленський на фронті нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, а сьогодні зустрівся з Маркусом.

Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці «Маґури» зараз беруть активну участь у діях на фронті, — написав Зеленський.

Він обговорив з Маркусом зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Йдеться про пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки.

Президент розмовляв з майстер-сержантом реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.