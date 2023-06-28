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Бригада "Эдельвейс" сбила Су-25 с помощью ПЗРК "Игла"

Бригада «Эдельвейс» сбила Су-25 с помощью ПЗРК «Игла» (ВИДЕО)

28 июн 2023, 21:19
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Бійці 10-ї окремої гірської штурмової бригади (ОГШБр) «Едельвейс» за допомогою ПЗРК «Ігла» відмінусували російський штурмовик Су-25.


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На-на, здихай тварина, — кричить ворогам оператор, який здійснив влучний постріл.

На відео, яке розповсюдила бригада, видно, як на обрії на низькій висоті летить літак. Боєць випускає ракету, згодом видно вибух у повітрі.

Источник: Ракурс


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