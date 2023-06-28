Расследователи получили эксклюзивные перехваты разговоров, происходивших между военными РФ в ночь подрыва плотины Каховской ГЭС

https://racurs.ua/n184578-rassledovateli-poluchili-ekskluzivnye-perehvaty-razgovorov-proishodivshih-mejdu-voennymi.html

Ракурс

Журналісти-розслідувачі проекту «Схеми» та агенції «Слідство.Інфо» ідентифікували російських військових які перебували на Каховській ГЕС, та встановили, хто насправді був командиром 205-ї бригади, яка контролювала станцію.

.

Також розслідувачі отримали ексклюзивні перехоплення розмов, які відбувалися між військовими у ніч руйнування греблі ГЕС. У них окупанти обговорювали, що готувалися щось виконати «за командою», а потім сталася «вода повна».

В ідентифікації журналістам стали у пригоді відео, яке знімали російські пропагандисти — навіть попри те, що бійці ховали обличчя в балаклавах. Наприклад, так вдалося ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним «Грузин», а також сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова і заступника командира бригади із позивним «Полігон» — 36-річного майора Дениса Міщенка.

Встановили медійники й командувача окупантів. Раніше вважалось, що це був підполковник Едуард Шандура — так писали у ЗМІ.

Насправді ж, командувачем 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади рф, яка захопила та контролювала Каховську гідроелектростанцію, був 43-річний полковник Роман Тітов з Алтайського краю.

Як з’ясували розслідувачі, він змінив Шандуру на цій посаді ще щонайменше у листопаді 2022 року.

У спільному матеріалі опубліковано й ексклюзивне перехоплення розмови бійців 205 ОМСБр рф у ті хвилини, коли й відбувся вибух і руйнація греблі.

Судячи з розмови, напередодні бійці мали перебувати «в готовности» та готувались до певних дій «по команде», зокрема до залишення території через «точку отхода».

Також розслідувачам вдалося розшукати працівника ГЕС, який вимушено пробув на станції разом з окупантами протягом семи місяців.

Він в деталях розповів, де саме перебували сапери — повідомив, що вони розташувались у бомбосховищі — проживали там тривалий період у підземних приміщеннях мінус сім метрів вглиб станції.