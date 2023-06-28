Бригада "Едельвейс" збила Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла", скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n184579-brygada-edelveys-zbyla-su-25-za-dopomogou-pzrk-igla-video.html

Ракурс

Бійці 10-ї окремої гірської штурмової бригади (ОГШБр) «Едельвейс» за допомогою ПЗРК «Ігла» відмінусували російський штурмовик Су-25.

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На-на, здихай тварина, — кричить ворогам оператор, який здійснив влучний постріл.

На відео, яке розповсюдила бригада, видно, як на обрії на низькій висоті летить літак. Боєць випускає ракету, згодом видно вибух у повітрі.