Рада сузила возможность отсрочки от мобилизации для родственников лиц с инвалидностью

https://racurs.ua/n184600-rada-suzila-vozmojnost-otsrochki-ot-mobilizacii-dlya-rodstvennikov-lic-s-invalidnostu.html

Ракурс

Верховна Рада звузила можливість відстрочки від мобілізації. Йдеться про осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, оскільки мають родичів з інвалідністю.

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Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Закон ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Усунуто законодавчу прогалину щодо можливості застосування відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації кількох членів сім’ї, зобов’язаних за законом утримувати особу з інвалідністю, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у проекті законі № 9342 зʼявився абзац 11 ч. І ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зі словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Таким чином, не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Нагадаємо, відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи — дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.