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Ракурс
Колумбия направит ноту протеста из-за удара рф по Краматорску

Колумбия направит ноту протеста из-за удара рф по Краматорску

29 июн 2023, 13:20
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Колумбія має направити ноту протесту у зв’язку з пораненням трьох громадян своєї країни внаслідок атаки воєнних злочинців росії на Краматорськ Донецької області.


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Про це повідомив сьогодні президент Колумбії Густаво Петро у Твіттері.

Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок, — написав президент.

У Краматорську внаслідок нещодавньої ракетної атаки РФ постраждали троє колумбійців — відомий письменник Ектор Абад, політик Серхіо Харамільо та журналістка Каталіна Гомес. Під час обстрілу вони обідали в ресторані з українською письменницею.

Нагадаємо, загалом у Краматорську загинуло 12 осіб, 65 дістали поранення. Серед загиблих є діти.

Источник: Ракурс


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