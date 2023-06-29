Сопротивление после убийства подростков растет, россияне терроризируют детей - Федоров

https://racurs.ua/n184598-soprotivlenie-posle-ubiystva-podrostkov-rastet-rossiyane-terroriziruut-detey-fedorov.html

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Після вбивства за проукраїнську позицію воєнними злочинцями росії двох підлітків у тимчасово окупованому Бердянську росіяни продовжили тероризувати місцеве населення і дітей.

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Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

З його слів, у місті загарбники перевіряють телефони підлітків на наявність підписок на українські медіа та офіційні канали. Також, загарбники викликають батьків до комендатури та погрожують репресіями.

За проукраїнську позицію дітей депортують цілими сім’ями. І якщо раніше відправляли пішки до Запоріжжя, що було спасінням, то сьогодні — вивозять до ерефії. Вишукують окупанти і проукраїнськи налаштованих дорослих. Днями мелітопольці спостерігали чергову розправу над патріотом — за гасло «Слава Україні!» росвійськові тягли його вулицею та били прикладом автомату, — написав Федоров у Телеграм.

Він підсумував, що попри тортури і залякування спротив людей лише зростає.