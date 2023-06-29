Колумбія направить ноту протесту через удар рф по Краматорську

https://racurs.ua/ua/n184599-kolumbiya-napravyt-notu-protestu-cherez-udar-rf-po-kramatorsku.html

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Колумбія має направити ноту протесту у зв’язку з пораненням трьох громадян своєї країни внаслідок атаки воєнних злочинців росії на Краматорськ Донецької області.

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Про це повідомив сьогодні президент Колумбії Густаво Петро у Твіттері.

Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок, — написав президент.

У Краматорську внаслідок нещодавньої ракетної атаки РФ постраждали троє колумбійців — відомий письменник Ектор Абад, політик Серхіо Харамільо та журналістка Каталіна Гомес. Під час обстрілу вони обідали в ресторані з українською письменницею.

Нагадаємо, загалом у Краматорську загинуло 12 осіб, 65 дістали поранення. Серед загиблих є діти.