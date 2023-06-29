Боррель заявил о слабости путина. Фото:

https://racurs.ua/n184612-putin-poteryal-monopoliu-na-silu-borrel-o-bunte-prigojina.html

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Спроба державного перевороту в росії засновника ПВК «Вагнера» євгена пригожина свідчить про те, що диктатор володимир путін втратив монополію на силу.

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Бунт так званого кухаря путіна проти чинного глави країни-агресора показав, що путін «тепер не єдиний господар у місті». Однак слабкий російський диктатор загрожує великою небезпекою. Про це 29 червня заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє CNN.

Слабкий путін — це велика небезпека. Досі ми дивилися на росію як на загрозу, тому що вона була силою. Тепер ми маємо дивитися на росію як на загрозу через внутрішню нестабільність, — зазначив він.

А прем'єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш висловив стурбованість через те, що підрозділи ПВК «Вагнера» переміщуються до білорусі. Це може загрожувати спробами проникнення «вагнерівців» до Європи з невідомими цілями.

Нагадаємо, російський воєнний злочинець євген пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф сергія шойгу. Найманці взяли під контроль ростов-на-дону та воронеж, під час «маршу» збили кілька російських гелікоптерів та літак. Після того, як до москви залишилося кілька сотень кілометрів, пригожин раптово припинив бунт.

Згодом стало відомо, що диктатор олександр лукашенко провів переговори з пригожиним, після чого той заявив, що його бійці повертаються до польових таборів.

Джерело: CNN