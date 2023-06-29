Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: Главком

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Голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, вийшов із СІЗО.

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Чиновника звільнили з-під варти після внесення застави в сумі 805 тис. грн. Адвокат підозрюваного зазначив, що поки невідома дата наступного судового засідання в цій справі. Про це 29 червня повідомляє «Суспільне» із посиланням на захисника.

Відтепер на підозрюваного покладається низка обов’язків, серед яких йому необхідно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду й без дозволу не залишати межі Тернополя та Тернопільської області. Також Головко зобов’язаний повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Йому забороняється спілкуватися з особами, які вказані в ухвалі суду.

Крім того, фігурант кримінального провадження повинен здати на зберігання до відповідних органів держвлади закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України. Також він повинен носити електронний браслет.

Нагадаємо, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, перший заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Дем’янчук та заступник Ігор Гайдук вимагали від місцевого волонтера-підприємця понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Корупціонерів затримали «на гарячому», під час отримання першої частини неправомірної вигоди. Згодом НАБУ повідомило фігурантам про підозру.

Джерело: «Суспільне»