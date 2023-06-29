Бойцы «Альфы» уничтожают оккупантов. Скриншот из видео

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Ракурс

Бійці спецпідрозділу «Альфа» продовжують невтомно нищити російських загарбників.

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За тиждень спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за тиждень уразили 50 одиниць ворожої техніки. Знищено не лише ворожу техніку, але й коштовні системи протиповітряної оборони та станція РЕБ. Про це 19 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Список ураженої техніки за останні сім днів поповнили п’ять танків, три самохідні артилерійські установки «Гвоздика», два зенітно-ракетні комплекси, дві гаубиці Д-30, станція радіоелектронної боротьби. Також знищено та пошкоджено 16 броньовиків та 23 транспортні засоби. Крім того, «альфівці» уразили шість вогневих позицій та понад 50 російських солдатів.

В Службі безпеки додали, що разом з артилеристами ЗСУ змогли додатково уразити 25 одиниць техніки, п’ять складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, чотири вогневі позиції та ще 200 окупантів.

Нагадаємо, бійці з Державної прикордонної служби України оприлюднили відеозапис знищення солдатів армії росії разом із ворожими боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді біля Бахмута.