Советник Зеленского назвал условие участия президента Украины в саммите НАТО

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Україна хоче отримати запрошення розпочати процес вступу до НАТО на саміті альянсу в липні, який пройде в Литві, і президент Володимир Зеленський не буде на ньому, якщо лідери не виявлять «мужності».

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Про це агентству Reuters заявив у четвер заступник голови. офісу президента України Ігор Жовква, головний дипломатичний радник Зеленського.

За його словами, Київ хотів би, щоб саміт НАТО, який відбудеться 11−12 липня у Вільнюсі, відповів на заявку про членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня минулого року.

Ця заявка зараз перебуває на столі лідерів союзників НАТО. Вільнюський саміт був би дуже добрим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом, — сказав Жовква.

Reuters нагадує, що союзники Києва розходяться в думках щодо того, як швидко Україна має вступити до НАТО, а деякі західні країни побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з росією.

В інтерв’ю агентству помічник Зеленського сказав, що Київ вважає за можливе приєднання до НАТО в умовах війни росії проти України.

Ми просимо розпочати процедуру, — сказав він, стукнувши по столу в якийсь момент, щоб посилити свою точку зору, пише агентство.

Україна вважає, що її протистояння російському вторгненню демонструє те, що країна гідна вступу до НАТО і показала себе ключовою частиною трансатлантичної безпеки.

Раніше в Офісі президента заявляли, що напередодні саміту Зеленський ухвалить рішення, їхати йому до Вільнюса чи ні.

Його відсутність затьмарить будь-яку демонстрацію єдності Заходу на саміті, вважає Reuters. Проте водночас неявка на саміт може позбавити Київ неоціненного особистого часу з лідерами найвірніших прихильників України, зазначає агентство. Адже остаточні підсумки великих самітів зазвичай стають результатом тривалих переговорів.