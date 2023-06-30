Во Франции третий день продолжаются массовые беспорядки из-за убийства полицейским юноши в пригороде Парижа

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У Франції вже третій день тривають протести через вбивство 17-річного юнака у передмісті Парижа.

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Заворушення почалися після того, як у вівторок двоє поліцейських зупинили автівку за порушення правил дорожнього руху. Один із працівників поліції націлив зброю на водія, а коли автівка рушила, вистрілив. Незабаром юнак помер.

Загибель хлопця спричинила заворушення та масові погроми. У декількох містах Франції протестувальники підпалювали автівки, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням та феєрверками.

Протягом минулої ночі по всій країні заарештували щонайменше 667 осіб.

За даними французьких медіа, минулого року під час перевірок на дорогах було вбито 13 людей. У 2017 році у Франції 2017 року змінили закон таким чином, що поліцейські отримали більше повноважень для використання зброї.