Павлу Лебедю продлили домашний арест. Фото:

https://racurs.ua/n184643-eks-namestniku-lavry-pavlu-prodlili-domashniy-arest.html

Ракурс

Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь залишиться під домашнім арештом.

.

У п’ятницю, 30 червня, екс-наміснику Києво-Печерської Лаври продовжили запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту ще на два місяці. Відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва.

Таким чином одіозний митрополит УПЦ МП залишиться під цілодобовим домашнім арештом до 31 серпня. Він зобов’язаний носити електронний браслет.

Нагадаємо, у квітні в Службі митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу Лебедю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436−2).

Слідство дістало докази причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.