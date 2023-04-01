Судове засідання за митрополита Павла Лебедя. Скріншот

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Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу Лебедю перенесли.

Спершу адвокат представника УПЦ Московського патріархату заявив клопотання про відвід судді Шевченківського райсуду Києва Вадима Ковтуненка, однак клопотання залишили без задоволення. Про це повідомляє «Суспільне».

Згодом, за інформацією ТСН, митрополит скаржився на погіршення самопочуття начебто «через рівень цукру». Суддя запропонував викликати йому швидку, однак Павло Лебідь відмовився. Згодом було ухвалене рішення про перенесення судового засідання на 9.00 понеділка, 3 квітня.

ЗМІ повідомляли, що прокуратура клопотала про обрання митрополиту запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 1 квітня в Службі безпеки України заявили, що повідомили про підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу Лебедю за двома статтями ККУ: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436−2).

Слідчі зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

Джерела: «Суспільне», «ТСН»