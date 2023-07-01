Россияне не могут вытеснить защитников из-под Антоновского моста - ISW

https://racurs.ua/n184659-rossiyane-ne-mogut-vytesnit-zaschitnikov-iz-pod-antonovskogo-mosta-isw.html

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Окупаційна армія росії не змогла витіснити воїнів Збройних сил України, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту. Про це йдеться у звіті американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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ISW вказує на скарги російських пропагандистів на військове командування, яке сліпо наказало окупантам відвоювати територію «під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлені міни».

Окупанти завдали удару балістичними ракетами «Іскандер» по східному прольоту Антонівського мосту 30 червня, хоча масштаби пошкоджень наразі невідомі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська консервують ракети «Іскандер» через їхню нестачу. З його слів, війська рф застосували одну з них проти підрозділу легкої піхоти чисельністю 70 осіб на підступах до вже зруйнованого мосту.

Пропагандисти рф скаржилися, що 8-й артилерійський полк рф (22-й армійський корпус Чорноморського флоту) не має достатньо боєприпасів для нанесення ударів по українських позиціях.