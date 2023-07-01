Беларусь может разместить до восьми тысяч «вагнеровцев» - Госпогранслужба

https://racurs.ua/n184666-belarus-mojet-razmestit-do-vosmi-tysyach-vagnerovcev-gospogranslujba.html

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Підконтрольна країні-агресору білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК «Вагнер». Сили оборони знають про цю потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.

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Як вказав речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі «Українській правді», обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. Нині на території білорусі наступальних угруповань рф не спостерігається. Водночас країна-терорист продовжує використовувати білорусь, як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.

Реагуючи на ризики, що пов’язані з готовністю маріонетки рф самопроголошеного президента олександра лукашенка розмістити в себе найманців рф, Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку.

Зі слів Демченка, наявна інформація свідчить про облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК. Кількість найманців, що їх захоче прийняти лукашенко може бути досить значною. Йдеться про 8 тис. осіб.

Для порівняння, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії що знаходяться в білорусі зараз становить близько 2 тис.

Для підсилення кордону з білоруссю рішенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів. Відмітимо, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь, — додав Демченко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК «Вагнер» після домовленостей з лукашенком, який вів переговори з ватажком найманців євгеном пригожиним.