Киево-Печерская Лавра, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n184683-komissiya-minkultury-prekratila-dostup-monahov-upc-mp-v-pomescheniya-lavry-dokument.html

Ракурс

За наказом заповідника «Києво-Печерська Лавра», 4 липня розпочне роботу нова комісія, яка займеться опечатуванням цих корпусів. Мова йде про опечатування тих корпусів, де немає монахів. Про це сьогодні, 1 липня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на голову спецкомісії Марʼяну Томин.

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Адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман у своєму Telegram-каналі сьогодні опублікував отриманий від Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» лист.

У листі вказано, що комісія з приймання-передач держмайна заповідника закінчила свою роботу. За результатами її роботи 5 червня було складено Акт приймання-передачі державного майна, який монастир отримав для підпису, але не повернув заповіднику.

Всупереч вказаному частина корпусів надалі використовується Монастирем, а частина звільнена без передачі ключів Заповіднику, — зазначається у листі. — З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень.

У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані, — наголошується у документі.

Джерело: «Суспільне», Микита Чекман