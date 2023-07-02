Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n184699-kolichestvo-nositeley-rossiyskih-kalibrov-v-chernom-more-vyroslo-do-chetyreh-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі сьогодні, 2 липня, станом на 11.00 на бойовому чергуванні перебуваються дев’ять російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 24 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять рухались у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, сьогодні вранці на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували три російські носії «калібрів» — два підводних та один надводний.