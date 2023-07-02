Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість носіїв російських «калібрів» у Чорному морі зросла до чотирьох (ІНФОГРАФІКА)

2 лип 2023, 13:18
999

У Чорному морі сьогодні, 2 липня, станом на 11.00 на бойовому чергуванні перебуваються дев’ять російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 24 ракет.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять рухались у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні вранці на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували три російські носії «калібрів» — два підводних та один надводний.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів