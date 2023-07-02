Три носії «калібрів» вивела росія у Чорне море

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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal
Три носії «калібрів» вивела росія у Чорне мореhttps://racurs.ua/ua/n184690-try-nosiyi-kalibriv-vyvela-rosiya-u-chorne-more.htmlРакурс
росія сьогодні, 2 липня, вранці вивела у Чорне море три носії крилатих ракет «Калібр».
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Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшене — додано до двох підводних, які чергували ще зночі, один надводний ракетоносій. І в цьому випадку загальний залп «калібрів» збільшився до 16, — зазначила вона.
Сьогодні вранці у низці регіонів України оголошувалася повітряна тривога, котра була пов’язана з прольотом поблизу кордонів шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-22. Запуску ракет з них не зафіксовано.
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