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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

Три носії «калібрів» вивела росія у Чорне море

2 лип 2023, 08:21
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росія сьогодні, 2 липня, вранці вивела у Чорне море три носії крилатих ракет «Калібр».


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Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшене — додано до двох підводних, які чергували ще зночі, один надводний ракетоносій. І в цьому випадку загальний залп «калібрів» збільшився до 16, — зазначила вона.

Сьогодні вранці у низці регіонів України оголошувалася повітряна тривога, котра була пов’язана з прольотом поблизу кордонів шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-22. Запуску ракет з них не зафіксовано.

Карта повітряних тривог вранці 2 липня

Джерело: Ракурс


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