Российские власти теряют доверие к коллаборантам. Фото: Главком

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Влада країни-агресора втрачає довіру до колаборантів та людей, які зрадили Україну.

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Так, на тимчасово окупованих територіях прибічникам режиму путіна перекрили доступ до важливої інформації. Російським військовим категорично заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами з окупаційних адміністрацій. Це робиться для того, щоб уникнути витоку інформації. Про це 2 липня повідомив Центр національного спротиву.

Також повідомляється, що окупанти посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях.

Крім того, загарбники не мають права говорити з чиновниками окупаційних адміністрацій про місце розташування своїх баз, але й залучати цивільне населення до облаштування командних пунктів.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області після «перевороту» у росії, який відбувався 25 червня, почали телефонувати українським спецслужбам, шукаючи шляхів до порятунку.