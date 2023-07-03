Оккупанты устраивают «ковровые обстрелы». Фото:

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Ракурс

Російська армія вдається до так званих килимових обстрілів у Херсонській області.

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До такої практики ворог вдається не вперше. Коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, росіяни починають тиснути на мирне населення, вкриваючи території килимовими обстрілами. Про це 3 липня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила під час телемарафону.

За її словами, таким чином місцеве населення хочуть налаштувати проти ЗСУ, мовляв, за часів «руського миру» було спокійніше.

Речниця ОК «Південь» додала, що зараз українська армія для свого просування намагається максимально зачищати смугу. Однак ця робота ускладнена через підрив Каховської ГЕС та підняття рівня води.

Зараз ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, яка наразі є основним способом бойової боротьби українського війська. Лінія фронту пролягає руслом річки Дніпро, що ускладнює бойову роботу.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що армія рф почала наступ на новому напрямку на Донбасі — Сватівському. У районі Серебрянського лісу спостерігалися запеклі бої, окупанти намагаються прорватися до Лимана.