Воздушные силы намекнули, как Patriot причастен к событиям 13 мая в Брянской области

https://racurs.ua/n184735-vozdushnye-sily-nameknuli-kak-patriot-prichasten-k-sobytiyam-13-maya-v-bryanskoy-oblasti.html

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У ВПС України показали, що комплекс Patriot збив два літаки і три гелікоптери в день «літакопаду» в Брянській області

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Військово-повітряні сили ЗСУ до Дня зенітно-ракетних військ опублікували відео, на одному з яких видно ворожі цілі, знищені американським ЗРК Patriot.

На кадрах українські бійці розповідають про захист неба над Україною від російських ракет та дронів системами ЗРК С-300, Бук-М1, NASAMS, IRIS-T та Patriot.

У списку збитих цілей останньої ЗРК через трафарет написано 13.05.2023, над цим написом — два літаки, три вертольоти та безпілотник літакового типу.

Саме того дня у Брянської області впали два літаки та щонайменше два вертольоти. Йшлося про два вертольоти Мі-8, а також винищувачі Су-34 та Су-35. Стверджувалося, що вони летіли атакувати Чернігівську область України.

Також на корпусі пускової установки є позначка про збиття 21 травня ще одного Су-35. Того дня про збиття такого літака повідомляв очільник пресслужби Сил оборони Херсону Дмитро Плетенчук, але дуже швидко видалив свій пост. Офіційно Повітряні сили підтвердили знищення літака 22 травня.

Наступного дня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що може йтися про три збиті гелікоптери та що до цього може мати відношення ППО російських військ.

3 липня Ігнат у Фейсбук також опублікував скриншот з фрагментом бойової роботи «Петріота».