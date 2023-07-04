В российском оружии насчитали 1 тыс. иностранных компонентов производства 155 компаний

https://racurs.ua/n184752-v-rossiyskom-orujii-naschitali-1-tys-inostrannyh-komponentov-proizvodstva-155-kompaniy.html

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Російський військово-промисловий комплекс налагодив закупівлю електроніки, зокрема виробництва великих західних компаній, через треті країни, і союзникам України треба зробити додаткові кроки, щоб перекрити ці канали.

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Про це йдеться в новій доповіді «групи Єрмака-Макфола», яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти росії.

У документі, складеному експертами групи з використанням дослідження Київської школи економіки, викладено як вже оприлюднені висновки різних фахівців, так і нові узагальнені дані про те, як росія обходить санкції і в якому обсязі видобуває електроніку, потрібну їй для виробництва зброї і

Там, зокрема, йдеться, що в українських військових зразках (або останках) російської зброї, що потрапили в руки, було виявлено понад тисячу високотехнологічних компонентів виробництва 155 компаній із країн-союзників України, в тому числі американських Analog Devices, Intel і Texas Instruments, корейської Samsung, німецька Infineon Technologies.

Майже всю цю електроніку росія завозить через країни, які не вводили проти неї санкції — в першу чергу через Китай з Гонконгом.

Відразу після введення санкцій, на початку війни, російський імпорт високотехнологічної електроніки впав, але вже до кінця року відновився частиною за рахунок сірих схем постачання західної продукції, частиною завдяки тому, що знайшлися нові постачальники, наприклад, китайські.

У першому кварталі цього року він знову впав на 18%, але експерти групи не знають точно, результат чи це більш ефективного застосування санкцій або ж росіяни навчилися краще «ховати» свої закупівлі.

Для того, щоб скоротити цей потік, «група Єрмака-Макфола» пропонує, зокрема:

поліпшити обмін інформацією між країнами «санкційної коаліції», в тому числі між їх митницями, та розширювати співпрацю в розслідуванні випадків обходу санкцій;

розширювати санкції проти російських фінансових організацій — це має ускладнити розрахунки за імпорт;

владам усіх країн — безпосередньо переконувати свої компанії, щоб вони не продавали продукцію подвійного призначення посередникам, які працюють на Росію;

розширити та уніфікувати списки продукції подвійного призначення.

«Групу Єрмака-Макфола» названо за іменами глави Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього посла США в росії Майкла Макфола.