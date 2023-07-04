Украине необходимо немедленное приглашение в НАТО - Зеленский Байдену

https://racurs.ua/n184754-ukraine-neobhodimo-nemedlennoe-priglashenie-v-nato-zelenskiy-baydenu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN закликав президента США Джо Байдена негайно офіційно запросити Україну в НАТО — нехай навіть фактичний вступ не відбудеться, поки йде війна.

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Він — за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз [необхідне офіційне запрошення в альянс], це дуже важливо, — цитує сайт CNN інтерв’ю Зеленського, повна версія якого вийде в ефір ввечері в середу.

Як повідомляє CNN, на думку Зеленського, саме лідер США — та людина, яка може і має ухвалити таке рішення [хоча у питанні розширення НАТО право вето має будь-яка країна альянсу — Бі-бі-сі].

Зеленський сказав, що він розуміє, що в реальності Україна не зможе вступити в альянс, поки йде війна, але запрошення буде «дуже важливим сигналом».

11−12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на якому країни альянсу обговорять, у якій формі вони можуть у майбутньому гарантувати безпеку України. Офіційного запрошення Україна, судячи з заяв провідних політиків, поки не отримає.