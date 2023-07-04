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В Украине тянут новые водопроводы для пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС областей
В Украине тянут новые водопроводы для пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС областей (ФОТО)https://racurs.ua/n184762-v-ukraine-tyanut-novye-vodoprovody-dlya-postradavshih-iz-za-podryva-kahovskoy-ges-oblastey-foto.htmlРакурс
В Україні розпочалося будівництво магістральних водогонів для областей, що постраждали через підрив Каховської ГЕС.
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Проект передбачає будівництво водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.
Це дозволить забезпечити водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.
Історія питання
70% Кривого Рогу (Дніпропетровщина) може залишитись без води. Більша частина міста живиться з Каховського водосховища. Людей закликають тимчасово зменшити споживання, у нічні години в кранах послаблять тиск.
В кранах криворіжців вода є, але треба економити, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Він вважає, що промисловість також має перейти в економний режим. Наразі вирішується питання зі створення нових водозаборів.
У Кривому Розі упродовж року російської окупації Каховського водосховища проклали понад 14 км труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибили канал, яким подається вода з Каховського водосховища. Карачунівське та Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення.
Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода у місті буде, — заявив Вілкул відразу після підриву дамби Каховської ГЕС.
У Кривому Розі на Центрально-Міський район і частково на Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони — вода подається від Карачунівського водосховища. У цій частині міста ризиків немає. В інші райони, а це 70% міста, вода подається від Каховського водосховища каналом на водосховище Південне і з нього розподіляється споживачам.
Тому у Кривому Розі вирішили на 30−40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від Каховки.