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В Україні тягнуть нові водогони для постраждалих через підрив Каховської ГЕС областей (ФОТО)

В Україні тягнуть нові водогони для постраждалих через підрив Каховської ГЕС областей (ФОТО)

4 лип 2023, 12:02
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В Україні розпочалося будівництво магістральних водогонів для областей, що постраждали через підрив Каховської ГЕС.


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Проект передбачає будівництво водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.

Це дозволить забезпечити водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.

Історія питання

70% Кривого Рогу (Дніпропетровщина) може залишитись без води. Більша частина міста живиться з Каховського водосховища. Людей закликають тимчасово зменшити споживання, у нічні години в кранах послаблять тиск.

В кранах криворіжців вода є, але треба економити, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Він вважає, що промисловість також має перейти в економний режим. Наразі вирішується питання зі створення нових водозаборів.

У Кривому Розі упродовж року російської окупації Каховського водосховища проклали понад 14 км труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибили канал, яким подається вода з Каховського водосховища. Карачунівське та Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення.

Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода у місті буде, — заявив Вілкул відразу після підриву дамби Каховської ГЕС.

У Кривому Розі на Центрально-Міський район і частково на Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони — вода подається від Карачунівського водосховища. У цій частині міста ризиків немає. В інші райони, а це 70% міста, вода подається від Каховського водосховища каналом на водосховище Південне і з нього розподіляється споживачам.

Тому у Кривому Розі вирішили на 30−40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від Каховки.

Джерело: Ракурс


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