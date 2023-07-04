В Україні тягнуть нові водогони для постраждалих через підрив Каховської ГЕС областей (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n184762-v-ukrayini-tyagnut-novi-vodogony-dlya-postrajdalyh-cherez-pidryv-kahovskoyi-ges-oblastey-foto.html

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В Україні розпочалося будівництво магістральних водогонів для областей, що постраждали через підрив Каховської ГЕС.

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Проект передбачає будівництво водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.

Це дозволить забезпечити водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.

Історія питання

70% Кривого Рогу (Дніпропетровщина) може залишитись без води. Більша частина міста живиться з Каховського водосховища. Людей закликають тимчасово зменшити споживання, у нічні години в кранах послаблять тиск.

В кранах криворіжців вода є, але треба економити, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Він вважає, що промисловість також має перейти в економний режим. Наразі вирішується питання зі створення нових водозаборів.

У Кривому Розі упродовж року російської окупації Каховського водосховища проклали понад 14 км труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибили канал, яким подається вода з Каховського водосховища. Карачунівське та Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення.