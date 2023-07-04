Северная граница усилена из-за событий на ЗАЭС - Наев

https://racurs.ua/n184776-severnaya-granica-usilena-iz-za-sobytiy-na-zaes-naev.html

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У зв’язку з подіями навколо Запорізької атомної станції військове командування прийняло рішення посилити північний кордон України як особовим складом, так і бойовою технікою.

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Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У зв’язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою, — повідомив Наєв.

З його слів, робота в цьому напрямку не зупинялася відтоді, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Зокрема, за його словами, будують протитанкові загородження, облаштовують мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію, — додав Наєв.

Нагадаємо, 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.