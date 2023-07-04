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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала рф страной-спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала рф страной-спонсором терроризмаhttps://racurs.ua/n184791-parlamentskaya-assambleya-obse-priznala-rf-stranoy-sponsorom-terrorizma.htmlРакурс
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала країну-агресора росію державою-спонсором тероризму. Також приватну військову компанію «Вагнера» визнано терористичною організацією.
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Про це повідомила членкиня української делегації в Парламентській асамблеї, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук.
Ухвалена сьогодні декларація містить заклик до держав-членів посилювати міжнародні норми, що чітко визнають:
терористичний характер «Групи Вагнера» та її дій;
відповідальність рф як держави-спонсора цієї терористичної організації;
неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.