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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала рф державою-спонсором тероризму

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала рф державою-спонсором тероризму

4 лип 2023, 21:20
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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала країну-агресора росію державою-спонсором тероризму. Також приватну військову компанію «Вагнера» визнано терористичною організацією.


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Про це повідомила членкиня української делегації в Парламентській асамблеї, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

Ухвалена сьогодні декларація містить заклик до держав-членів посилювати міжнародні норми, що чітко визнають:

  • терористичний характер «Групи Вагнера» та її дій;

  • відповідальність рф як держави-спонсора цієї терористичної організації;

  • неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

Джерело: Ракурс


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