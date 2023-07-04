“Зерновий коридор” змістився на дунайські порти

https://racurs.ua/ua/n184789-zernovyy-korydor-zmistyvsya-na-dunayski-porty.html

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Блокування країною-агресором росією «зернового коридору» змінило напрямок вантажних залізничних перевезень України на дунайські порти. Нині тарифи узгоджуються з Молдовою. Водночас неефективна робота «зернового коридору» призвела до падіння перевезень залізницею в напрямку портів Великої Одеси.

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Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов на нараді з вантажоперевізниками, передає «Інтерфакс-Україна».

Ніхто не може сказати, чи працюватиме Чорноморська зернова ініціатива, але на 90%, це мій особистий прогноз, коридор буде або закрито, або він працюватиме, як зараз — украй неефективно, — зазначив він.

Водночас, з його слів, зріс вантажопотік у напрямку дунайських портів «Ізмаїл» та «Рені». Наразі перевізники чекають на оголошення нових тарифів Молдовською залізницею.

Тарифи на транзитні перевезення залізничним транспортом територією Молдова на 57% вищі за ті, що діють в «Укрзалізниці». Водночас з 1 липня вони ще підвищилися на 8−11%.

Керівник УЗ повідомив, що молдовська сторона вже надала Києву пропозицію з оновленими тарифами на вантажоперевезення сільгосптоварів.

Ми виклали письмово низку методологічних запитань і надішлемо відповідний запит молдовським колегам, — сказав Ткачов.

Представник УЗ додав, що українська сторона розглядає можливість надання знижок на транзитні вантажоперевезення для Молдови.