Шольц назвал действия ВСУ «очень точными и хорошо организованными»

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Збройні сили України демонструють «дуже точні й добре організовані дії» у війні з російськими окупантами. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи контрнаступ України.

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Про це повідомляє CNN.

Зі слів Шольца, він не очікував кардинальних змін на полі бою проти російських загарбників «за один день», й наголосив на «дуже цілеспрямованому» плануванні операцій українськими військовими.

Водночас румунський прем'єр Марчел Чолаку на спільній прес-конференції з Шольцом у Берліні розповів, що його країна очікувала завершення війни після контрнаступу ЗСУ, але їй довелося взяти до уваги більш тривалі рамки конфлікту.

Канцлер Німеччини додав, що важливим моментом є «велика практична підтримка НАТО для України», яка триватиме й надалі.

Німеччина створила умови для підтримки України навіть протягом тривалого часу, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то й більше років, тому що ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт, — додав глава німецького уряду.

Нагадаємо, 4 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони мають просування на південному фланзі Бахмута та у південних областях.