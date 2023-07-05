Украинские артиллеристы наваривают импровизированные металлические экраны для защиты от атак дронов-камикадзе

https://racurs.ua/n184804-ukrainskie-artilleristy-navarivaut-improvizirovannye-metallicheskie-ekrany-dlya-zaschity-ot-atak.html

Ракурс

Українські артилеристи почали використовувати імпровізовані металеві екрани для захисту від атак дронів-камікадзе.

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Відео із пересуванням однієї з таких машин оприлюднили в соціальних мережах.

Українські військові наварюють металеві решітки на бойову техніку. Вони мають захистити від чисельних ударів російських дронів-камікадзе типу «Ланцет».

На опублікованому відео можна побачити одну із модернізованих самохідних гаубиць M109L, раніше передану Італією в рамках військової допомоги.

Екрани повністю закривають верхню напівсферу бойової машини, а також її борти та корму. У випадку влучання дрона відбудеться передчасна детонація бойової частини БПЛА, яка, теоретично, не зможе ушкодити САУ.

У соціальних мережах автори цього комплекту модернізації опублікували відео з наслідками одного із таких влучань.

За їхніми словами, решітчасті екрани повністю нейтралізували російський дрон-камікадзе «Ланцет», котрий спікірував у дах башти самохідної гаубиці. Було пробито решітку, проте на броні машини залишились лише подряпини.