В Китае не поверили в сбивание "Кинжала" системой Patriot

https://racurs.ua/n184808-v-kitae-ne-poverili-v-sbivanie-kinjala-sistemoy-patriot.html

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Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час відвідин Києва у травні не повірив у те, що американські системи Patriot можуть збивати російські «Кинджали».

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Коли ж Україна запропонувала надати йому докази, Лі Хуей відмовився їх оглядати та покинув Київ, так цього й не зробивши.

Цю історію розповів виданню Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков.

Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

Нагадаємо, китайський дипломат відвідав Київ наприкінці травня в рамках презентації «мирного плану» Пекіна українській владі.

Раніше, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські військові вперше знищили російську аеробалістичну ракету «Кинджал», яку Кремль раніше називав такою, яку «неможливо збити».