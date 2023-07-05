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У Китаї не повірили у збиття "Кинджала" системою Patriot
У Китаї не повірили у збиття «Кинджала» системою Patriothttps://racurs.ua/ua/n184808-u-kytayi-ne-poviryly-u-zbyttya-kyndjala-systemou-patriot.htmlРакурс
Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час відвідин Києва у травні не повірив у те, що американські системи Patriot можуть збивати російські «Кинджали».
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Коли ж Україна запропонувала надати йому докази, Лі Хуей відмовився їх оглядати та покинув Київ, так цього й не зробивши.
Цю історію розповів виданню Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков.
Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.
Нагадаємо, китайський дипломат відвідав Київ наприкінці травня в рамках презентації «мирного плану» Пекіна українській владі.
Раніше, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські військові вперше знищили російську аеробалістичну ракету «Кинджал», яку Кремль раніше називав такою, яку «неможливо збити».