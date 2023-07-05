Экономить электроэнергию призывает украинцев «Укрэнерго»

Украинцев призывают экономить электроэнергию

https://racurs.ua/n184816-ekonomit-elektroenergiu-prizyvaet-ukraincev-ukrenergo.html

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«Укренерго» закликає українців економити електроенергію через ситуацію, що зараз складається в енергосистемі в умовах літньої спеки.

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У будинках активно гудуть кондиціонери, а на моніторах диспетчерів «Укренерго» стрімко росте показник споживання. Станом на 16.00 ми вже перетнули поріг вечірнього максимуму споживання за вчорашню добу, — наголошує прес-служба компанії.

Зазначається, що для забезпечення такого різкого зростання попиту потрібно збільшити виробництво електроенергії, проте можливості електростанцій зараз обмежені:

багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів;

на кількох атомних енергоблоках тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку.

Кожен з нас здатен допомогти енергетикам, прямо зараз зменшивши споживання, — наголошують у держкомпанії.

Також в «Укренерго» опублікували кілька рекомендацій щодо заощадження електроенергії, дотримання яких допоможе українській енергосистемі: