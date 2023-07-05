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Украинцев призывают экономить электроэнергию

Экономить электроэнергию призывает украинцев «Укрэнерго»

5 июл 2023, 18:00
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«Укренерго» закликає українців економити електроенергію через ситуацію, що зараз складається в енергосистемі в умовах літньої спеки.


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У будинках активно гудуть кондиціонери, а на моніторах диспетчерів «Укренерго» стрімко росте показник споживання. Станом на 16.00 ми вже перетнули поріг вечірнього максимуму споживання за вчорашню добу, — наголошує прес-служба компанії.

Зазначається, що для забезпечення такого різкого зростання попиту потрібно збільшити виробництво електроенергії, проте можливості електростанцій зараз обмежені:

  • багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів;
  • на кількох атомних енергоблоках тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку.

Кожен з нас здатен допомогти енергетикам, прямо зараз зменшивши споживання, — наголошують у держкомпанії.

Також в «Укренерго» опублікували кілька рекомендацій щодо заощадження електроенергії, дотримання яких допоможе українській енергосистемі:

  • у вечірні години (з 16.00 до 23.00) намагайтесь не використовувати кондиціонер. Або використовуйте його в енергоефективному режимі, не охолоджуючи кімнату нижче 23˚C. Вмикайте режим «sleep» для підтримки комфортної температури;
  • перенесіть використання потужних пристроїв (пральної машини, бойлера) на нічний час. Використовуйте їх почергово, щоб розподілити навантаження;
  • за можливості, зменште з 16.00 до 23.00 користування електрочайником та праскою. Або завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.

Источник: Ракурс


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