Економити електроенергію закликає українців «Укренерго»https://racurs.ua/ua/n184816-ekonomyty-elektroenergiu-zaklykaie-ukrayinciv-ukrenergo.htmlРакурс
«Укренерго» закликає українців економити електроенергію через ситуацію, що зараз складається в енергосистемі в умовах літньої спеки.
У будинках активно гудуть кондиціонери, а на моніторах диспетчерів «Укренерго» стрімко росте показник споживання. Станом на 16.00 ми вже перетнули поріг вечірнього максимуму споживання за вчорашню добу, — наголошує прес-служба компанії.
Зазначається, що для забезпечення такого різкого зростання попиту потрібно збільшити виробництво електроенергії, проте можливості електростанцій зараз обмежені:
- багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів;
- на кількох атомних енергоблоках тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку.
Кожен з нас здатен допомогти енергетикам, прямо зараз зменшивши споживання, — наголошують у держкомпанії.
Також в «Укренерго» опублікували кілька рекомендацій щодо заощадження електроенергії, дотримання яких допоможе українській енергосистемі:
- у вечірні години (з 16.00 до 23.00) намагайтесь не використовувати кондиціонер. Або використовуйте його в енергоефективному режимі, не охолоджуючи кімнату нижче 23˚C. Вмикайте режим «sleep» для підтримки комфортної температури;
- перенесіть використання потужних пристроїв (пральної машини, бойлера) на нічний час. Використовуйте їх почергово, щоб розподілити навантаження;
- за можливості, зменште з 16.00 до 23.00 користування електрочайником та праскою. Або завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.