Наступна зима буде важчою - енергетики пояснюють необхідність зростання тарифів

https://racurs.ua/ua/n182528-nastupna-zyma-bude-vajchou-energetyky-poyasnuut-neobhidnist-zrostannya-taryfiv.html

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Тарифи на електроенергію для населення таки доведеться підвищити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

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Про це заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Будь-які зміни тарифів у піки зростання — це важкі та вимушені рішення. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня, — сказав Сафаров.

Він також зазначив, що для вразливих категорій населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію.

Джерелами фінансування можуть бути надходження від експорту електроенергії та фінансова допомога партнерів, про що зараз ведуться перемовини.

Наразі Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць — до 31 травня.

Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.