Во время теракта под Верховной Радой в 2015 году, скриншот видео

https://racurs.ua/n184819-vzryv-v-shevchenkovskom-raysude-ustroil-obvinyaemyy-v-terakte-pod-radoy-2015-goda-smi.html

Ракурс

У Києві у будівлі Шевченківського райсуду сьогодні, 5 липня, пролунав вибух.

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Його міг влаштувати Ігор Гуменюк — обвинувачуваний у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Про це повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на суддю-спікера Ірину Фролову.

Сьогодні суд мав продовжити Гуменюку запобіжний захід — він утримується в СІЗО. Обставини вибуху поки невідомі, як немає перевіреної інформації про постраждалих, — зазначає видання.

Водночас адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський у коментарі виданню «Суспільне» повідомив, що наразі немає інформації, хто саме спричинив вибух.

Засідання закінчилося близько 17.05. Коли були вибухи, я був у приміщенні суду на другому поверсі. Але хто це зробив, немає інформації. По закінченню засідання його (Гуменюка — ред.) вивели із зали. Я не думаю, що він до цього причетний, треба офіційну інформацію, — зазначив адвокат.

Свиридовський додав, що Гуменюк був у автозаку не один — там були інші затримані по інших справах. За словами Свиридовського, вибухів було багато і лунали автоматні черги.

У соцмережах вже з’явилися повідомлення, що до будівлі суду прибула поліцейська «група захоплення». Також повідомлення, що в суді пролунав ще один вибух, правоохоронці викликають медиків.